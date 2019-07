"Ex Bessegato" di Montebelluna: assegnata la gestione del capannone a sud

E’ stata affidata all’associazione ASD Roller Club Montebelluna-Maser la gestione di una porzione dell’immobile “ex Bessegato” a Sant’Andrea di Montebelluna. L’affidamento conclude l’iter avviato qualche mese fa e voluto dall’amministrazione comunale per raccogliere le proposte per l’utilizzo del capannone più grande disposto a sud. In primo luogo era stata avviata un’ indagine conoscitiva il cui esito era stato presentato alla giunta comunale a fine marzo. Tra le varie proposte pervenute, la giunta comunale aveva ritenuto di promuovere e proporre al Consiglio la destinazione della porzione immobiliare ad uso impianto sportivo per il pattinaggio, con la formula della concessione in gestione per 15 anni.

Quindi a inizio maggio era stato pubblicato un bando riservato a A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e S.S.D. (Società Sportive Dilettantistiche), iscritte alla F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Rottelistici) e all’apposito albo del CONI e che prevedeva la concessione a fronte dell’esecuzione dei necessari lavori di adeguamento da parte del concessionario. Al bando ha partecipato solo ASD Roller Club Montebelluna-Maser che, fronte di una base di gara di 75.000 euro, si è aggiudicata la gestione offrendo un investimento di 90mila euro.