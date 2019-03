Male incurabile, mamma di due figlie perde la vita a 62 anni

Vittorio Veneto, e in particolar modo il quartiere di Ceneda, piangono in queste ore la scomparsa di Fernanda Bortoluzzi, maestra elementare in pensione vinta da una malattia incurabile all'età di 62 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Fernanda era sposata con Enrico Maset, impresario edile e presidente della Confartigianato di Vittorio Veneto. Conosciutissima in paese per essere stata un'amatissima maestra di scuola elementare, Fernanda si stava godendo la meritata pensione quando, sul finire dell'anno scorso, è stata colpita dai primi sintomi di una tragica malattia. Nel tentativo di debellare il male si era sottoposta nei mesi scorsi a un importante intervento che purtroppo non aveva avuto gli esiti sperati. Da allora la situazione è andata ad aggravarsi sempre di più fino al brusco peggioramento delle ultime settimane che le è costato la vita nella giornata di domenica 17 marzo. Mamma di due figlie, Giulia e Vittoria, era diventata nonna da poco. Una gioia che le aveva regalato un sorriso ancor più grande in queste ultime settimane di vita. Solare, generosa e sempre disponibile con tutti, amava dare una mano alla parrocchia di Ceneda, il quartiere dove era cresciuta e dove aveva iniziato a dedicarsi alle lezioni di catechismo per i bambini. La passione per l'insegnamento l'ha accompagnata durante tutta la vita anche dopo aver lavorato per 30 anni sui banchi di numerose scuole della provincia di Treviso. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nelle tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerla. I funerali di Fernanda saranno celebrati martedì 18 marzo alle ore 14.30 nella cattedrale di Ceneda, a Vittorio Veneto.