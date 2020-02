Malattia rara e incurabile: mamma di due figlie perde la vita a 41 anni

La sindrome di Moschcowitz, malattia rarissima con un'incidenza compresa tra i 2 e i 4 casi per milione, è stata fatale a Emanuela Marino, madre di famiglia residente nella frazione di Visnà a Vazzola.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la donna è mancata all'affetto dei suoi cari nella giornata di lunedì 24 febbraio. Originaria della provincia di Torino, dal 1999 viveva in provincia di Treviso e, prima di Visnà, aveva abitato a Conegliano e Santa Lucia di Piave. Operaia di professione aveva trovato lavoro all'Irca di Vittorio Veneto, azienda del gruppo Zoppas. Il suo grande amore lo dedicava tutto alla famiglia composta dal marito Sebastiano e dalle figlie Federica e Angelica. Solare e gentile, il suo tratto saliente era il sorriso inconfondibile unito a una grande bontà d'animo. Inutili i tentativi per cercare di sconfiggere quella rarissima malattia che l'aveva colpita. A causa dell'emergenza legata al Coronavirus la cerimonia funebre è stata annullata. Domani, venerdì 28 febbraio, la salma verrà portata al cimitero di Visnà di Vazzola dove sarà sepolta dopo la benedizione in una cerimonia che si svolgerà in forma privata alle 15.30.