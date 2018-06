Il mitico mulo alpino Iroso e il reparto Salmerie protagonisti anche al Raduno Triveneto

VITTORIO VENETO Al Raduno Triveneto del Centenario, come lo è stato lo scorso anno per l’Adunata del Piave e pochi giorni fa a Trento, il reparto Salmerie della Sezione Ana di Vittorio Veneto e Iroso, l’ultimo mulo alpino che si sta avvicinando ai suoi 40 anni da record, saranno ancora una volta tra i protagonisti, e al centro dell’attenzione delle migliaia di penne nere che arriveranno in città, nei giorni precedenti la sfilata e ovviamente durante la sfilata.

Venerdì 15 giugno

Alle 9. 15 il Reparto Salmerie si porterà al Monumento alle Penne Nere a Sant’Andrea di Bigonzo per un breve momento di raccoglimento e la deposizione di un mazzo di fiori ai Caduti e raggiungerà successivamente Piazza del Popolo per presenziare alle ore 10.00 alla Cerimonia dell’Alzabandiera. Alle 11.00 una delegazione del Reparto assisterà alla presentazione del libro: “Presenti ! Muli ed altri animali protagonisti della Grande Guerra” di Laura Simeoni. Dopo i muli Orio, Mila, Marna, Uto e Viola, stazioneranno nel Giardino di “Casa S. Raffaele Arcangelo (a ridosso del Palazzo delle Poste) e rimarranno fino alle 18 e ci sarà la possibilità di vederli da vicino e visitare una piccola esposizione di attrezzature e materiali in dotazione alle Salmerie. Alle ore 18.00 per i muli passeggiata fino al centro storico di Serravalle e presenza in piazza del Popolo alle 19.45 all’arrivo della fiaccole per l’accensione della “Fiamma del Ricordo” e lo scoprimento dell’ultima Pietra della Memoria. Saranno poi ospitati nella Sede del “Gruppo Città”.

Sabato 16 giugno

Alle 8.30 il Reparto dalle 9 alle 12 sarà ancor nel giardino di “Casa S. Raffaele Arcangelo” vi sarà ancora la possibilità di visitare una piccola mostra sulle Salmerie ed incontrare i muli. Con ogni probabilità in questo giorno ci sarà anche Iroso, ultimo mulo militare, classe 1979. La sua presenza data l’età è legata allo stato di salute, al parere del veterinario e alle condizioni meteorologiche che ci saranno la prossima settimana. L’intenzione del Reparto Salmerie c’è tutta.

Nel pomeriggio il Reparto attenderà lungo Viale della Vittoria gli Alpini del Gruppo Giovani Triveneto, e la Lampada Votiva della pace proveniente dal Bosco delle Penne Mozze e con loro formerà una colonna che si dirigerà verso Piazza Giovanni Paolo I per l’incontro delle autorità Civili, Militari e Religiose con i Presidente Nazionale ANA e i Presidenti delle Sezioni del 3°RGP.

Domenica 17 giugno

Alle ore 11 i muli raggiungeranno il luogo destinato all’ammassamento unendosi alle altre componenti della Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto per partecipare alla sfilata a conclusione di una manifestazione che sarà ancora una volta fondamentale segnerà una data importante del Reparto, fiore all’occhiello della Sezione.