Nuova ordinanza di Zaia: «Mascherine solo al chiuso o a meno di un metro»

Nuova ordinanza per il Veneto in vigore dal 1 giugno. «Alcune linee guida sono state aggiornate - ha annunciato il Governatore del Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa di venerdì 29 maggio - L'ordinanza scadrà il 15 giugno e le novità principali sono tre.

Il testo è pronto e sarà pubblicato nel pomeriggio di oggi. La prima novità riguarda l'uso delle mascherine: non saranno più sempre obbligatorie ma solo nei luoghi chiusi (negozi, supermercati, locali) o all'esterno quando si sta a meno di un metro di distanza. Chi esce a camminare non dovrà mettersela per forza. Esclusi del tutto dall'obbligo i bambini sotto i sei anni. In auto - continua Zaia - se non ci si muove per lavoro, bisognerà usare la mascherina se si viaggia con qualsiasi persona estranea al nucleo familiare, i conviventi potranno viaggiare senza. Il secondo punto saliente della nuova ordinanza riguarda la riapertura delle case di riposo e centri servizi pubblici: da lunedì via libera alle visite dei parenti e all'accoglienza di nuovi ospiti o pazienti che chiedono di poter essere presi in carico. Le strutture private potranno decidere di continuare a restare chiuse. Terza grande novità la semplificazione dei centri estivi e per l'infanzia. Dal 1 giugno chi gestisce i centri privati per bambini dovrà comunicare di aver adottato le linee guida al Comune e all'Ulss di riferimento. I genitori invece dovranno compilare un modulo che sarà dato dai gestori del centro e si assumono di lasciare i bambini. Il provvedimento non vale per i bambini da 0 a 3 anni. Dal 1 giugno riapriranno anche le terme i centri benessere e le spa mentre sarà di 12 metri quadrati la distanza per gli ombrelloni nelle spiagge del Veneto. Via libera, infine, anche alle grigliate private in casa tra amici, non direttamente congiunti. Ovviamente bisognerà rispettare un minimo di distanziamenti ed evitare assembramenti da decine di persone».

Il video della conferenza stampa