Nuovi alloggi residenziali a Vittorio Veneto: quasi completati i lavori di ristrutturazione

I lavori di ristrutturazione della palazzina situata al civico 107 di via L. Da Ponte a Vittorio Veneto sono in corso di completamento. Vengono così ricavati 8 alloggi di edilizia residenziale in luogo dei 5 preesistenti, senza consumo di nuovo territorio, con recupero del patrimonio edilizio già esistente e con un occhio di riguardo alle istanze abitative delle fasce sociali più bisognose. L’intervento ha comportato l’efficientamento energetico dell’edificio, la sua messa in sicurezza strutturale con miglioramento sismico, il superamento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un nuovo vano ascensore, la messa a norma degli impianti ed una riqualificazione generale della palazzina. Per questi lavori il comune di Vittorio Veneto si era classificato al primo posto nel bando regionale di assegnazione dei fondi destinati al recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’importo complessivo dell’intervento, interamente finanziato dalla Regione Veneto,ammonta a 400.000 €.