Opera omnia per organo di J.S. Bach

ASOLO Venerdì 6 luglio alle ore 21 all’organo "Callido - Malvestio" del Duomo di Asolo prenderà il via la rassegna di concerti d’organo promossa dal Conservatorio di Musica “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto: si tratta del primo degli oltre 20 concerti dedicati all’esecuzione dell’opera omnia organistica di J.S.Bach che il Conservatorio di Musica “Agostino Steffani” ha programmato e ripartiti nel triennio 2018-20. Un monumentale progetto che vedrà la collaborazione con la Classe d’organo del Maestro Giorgio Benati del Conservatorio di Musica di Brescia. Quattro i concerti previsti per questo primo gruppo e tutti collocati nei venerdì di luglio alle ore 21: Alexandra Filatova (6 luglio in foto), Luciano Carbone (13 luglio), Marianna Manenti (13 luglio) e Francesco Botti (27 luglio). I successivi quattro saranno fra ottobre e novembre per poi proseguire nel 2019 e 2020. “L’idea di portare un progetto di ampio respiro dedicato all’organo- afferma Stefano Canazza, direttore del Conservatorio Steffani- nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio di organi storici di cui la provincia di Treviso è ricca e di dare maggior impulso alle classi d’organo del Conservatorio per implementare i numeri. La veste interregionale data al progetto consente di articolare il cartellone tra Asolo, Verona, Brescia, Cremona e Darfo Boario Terme”.

Il recital di questa sera sarà sostenuto dall’organista russa, ma residente a Brescia, Alexandra Filatova con un difficile programma che prevede il Preludio e tripla Fuga in Mi bemolle maggiore BWV 552, undici Corali e quattro Duetti, tutti brani appartenenti all’opera denominata Clavier-Űbung III composta da Bach nel 1739 e dedicata interamente alla Santissima Trinità e al Catechismo, una delle più importanti collezioni di brani organistici che il Kantor di Lipsia ha composto per l’organo e che raramente viene presentata integralmente date le difficoltà esecutive. Avendo l’intero corpus una durata di due ore, il medesimo verrà proposta dall’organista Filatova in due parti: ora il Kleine Catechismus e venerdì 9 novembre la seconda parte con il Catechismus Major. Alexandra Filatova, già diplomata in pianoforte al Conservatorio di Kazan (Russia), dopo essersi trasferita a Brescia si è già laureata in Clavicembalo nel 2016, Biennio di Laurea di II Livello maxima cum laude, con Giovanna Fabiano al Conservatorio “Luca Marenzio” ove tutt’ora prosegue gli studi nella Classe di Organo di Giorgio Benati al Biennio di specializzazione in Organo Antico.