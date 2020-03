Coronavirus, pasta fresca gratis per le famiglie indigenti

L’emergenza sanitaria in corso ed il conseguente blocco delle attività commerciali e lavorative rappresentano un’enorme problematica per tante famiglie, soprattutto dal punto di vista economico.

Si stanno mobilitando in tanti, il senso di comunità si fa sempre più forte e deciso. Per questo, negli ultimi giorni a Treviso è nata anche una piccola task force con l’obiettivo di produrre e consegnare della pasta fresca artigianale alle famiglie più bisognose della città di Treviso. Fondazione Oltre il Labirinto è in grado di produrre circa 20 chili di pasta fresca al giorno, e la produzione è iniziata lunedì 30 marzo per poi essere distribuita a partire da mercoledì 1 aprile. «Abbiamo già informato il sindaco Mario Conte di questa iniziativa, e stiamo attendendo le sue disposizioni per organizzare al meglio la distribuzione, in base alle richieste delle famiglie, valutate anche dai servizi sociali del Comune» spiegano Marco Varisco e Mario Paganessi, Direttore della Fondazione. La task force è capitanata da Marco Varisco, artigiano maestro del cristallo e presidente dell’associazione XI di Marca, dagli operatori della Fondazione Oltre il Labirinto onlus (che ha messo a disposizione il proprio personale ed i macchinari per la produzione della pasta fresca), dallo Chef Omar Lapecia Bis che ha curato la ricetta, dalla famiglia Da Re (azienda “Bibanesi”) che ha donato tutte le materie prime, dal chimico Giancarlo Tonolo e dalla tecnologa alimentare Michela Livot che stanno seguendo i processi di etichettatura e confezionamento della pasta.

