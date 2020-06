Badante palpeggiata, il maniaco patteggia una condanna a due anni

Due anni, con sospensione della pena. Questa la pena patteggiata da N.S., un pakistano di 36 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di origine moldava. Il reato è stato riqualificato in molestie sessuali e l'uomo, che era in custodia cautelare nel carcere di S. Bona, era stato scarcerato il 29 maggio scorso.

La 38enne, che lavora come badante, era stata aggredita lo scorso 30 agosto in pieno centro a Treviso, a due passi dal Conad di Piazza Pio X. Era stata palpeggiata e molestata sessualmente. Il 36enne era stato individuato grazie alla visione delle immagini di un esercizio commerciale dove lo straniero era stato immortalato, con un connazionale, poco prima dell’aggressione. L’altro soggetto è risultato estraneo alla vicenda, come poi confermato dalla donna che ha invece riconosciuto il suo molestatore.

La badante era stata spinta contro il muro esterno di un garage e palpeggiata al seno e al fondo schiena. Sono stati attimi di vero e proprio terrore per la giovane dell’Est Europa, giunta nella Marca soltanto qualche mese fa. La straniera ha subito denunciato il grave fatto ai carabinieri della compagnia di Treviso, presentando anche un identikit del molestatore dalla carnagione scura, capelli corti, barba incolta e un metro e ottanta di altezza. L'uomo, già denunciato in passato per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, è risultato essere un rifugiato politico, arrivato nel nostro Paese con i barconi dei disperati nel 2015.