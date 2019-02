Pederobba, contatori dell'acqua all'esterno delle abitazioni

Semaforo rosso alle intrusioni nelle case da parte di ladruncoli che si spacciano per tecnici dell'acquedotto. E' a Pederobba che Alto Trevigiano Servizi sperimenta la contromisura: mettere i contatori, a cui accede il personale di Ats per le letture e gli interventi tecnici, fuori dalle proprietà private. «Il fatto che il contatore sia accessibile senza dover entrare nelle proprietà private -ha spiegato l'amministratore delegato di Ats Pierpaolo Florian- è un deterrente al fenomeno preoccupante dei finti controllori o letturisti, in realtà bande di veri e propri malviventi che cercano di introdursi nelle abitazioni con la scusa di verificare o controllare il contatore e che tentano, soprattutto quando hanno a che fare con persone anziane, di rubare dentro alle abitazioni. In questo modo quando si deve intervenire non è necessario entrare "in casa" del cittadino. Quindi per chi ha il nuovo contatore esterno quando qualcuno suona al campanello dicendo di essere di Ats deve scattare subito un campanello d'allarme».

«Si tratta di un’ottima misura, che migliorerà la vita quotidiana di tante persone -afferma il sindaco di Pederobba, Marco Turato- un ammodernamento strutturale che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza molte famiglie soprattutto di anziani, spesso bersaglio di truffe e malintenzionati». La collocazione esterna dei nuovi contatori avviene in questi giorni nel corso di lavori per la sostituzione delle condotte e l'eliminazione delle dispersioni lungo via Degli Alpini e tratti di Via Hettange Grande e Via Donatori del Sangue. Si tratta di circa 350 metri di condotta, a cui va aggiunto un nuovo collegamento ad anello tra le tubazioni di Via degli Alpini e Via Hettange Grande, che eliminerà i fine linea e quindi migliorerà la qualità dell'acqua erogata.