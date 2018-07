"Pesce & Prosecco": in centro a Mogliano Veneto arriva la cucina di Chioggia

MOGLIANO VENETO Oltre agli spettacoli di musica, cinema, teatro e danza, Metropolis, l’estate moglianese, prevede anche appuntamenti enogastronomici e di intrattenimento in Piazza Caduti. Tra questi, a luglio è in programma la prima edizione di “Pesce & Prosecco”, organizzata dall'associazione Teatro&Musica e dalla Coop. Mareadentro di Chioggia. Da mercoledì 4 a domenica 8 luglio, la manifestazione ha l’obiettivo di far conoscere le tipicità della cucina chioggiotta. Le degustazioni di piatti a base di pesce saranno accompagnate da Prosecco

DOC e vini veneti.

Molteplici i piatti della nota cucina di Chioggia che si potranno degustare: sarde e gamberi in saor, insalata di mare oppure cozze in Cassopipa, risotto alla marinara, spaghetti allo scoglio, pasticcio di pesce e gnocchetti alla pescatora, le prelibate fritture o le ottime grigliate, per citarne solo alcuni. Un percorso enogastronomico di qualità grazie agli chef e alla cucina della Festa del pesce azzurro di Chioggia, insignita del riconoscimento "Visitaly". Il programma della manifestazione prevede non solo degustazioni, ma anche appuntamenti musicali a ingresso gratuito con serate dedicate:

Mercoledì 4 Comunque Lucio - Omaggio a Lucio Battisti

Giovedì 5 Funkasin - Street band

Venerdì 6 Noi con Voi - Tributo Pooh

Sabato 7 Venice Floyd - “The Pink Floyd experience”

Domenica 8 Enrico Marchiante in concerto

Apertura degli stand gastronomici a partire dalle 18, musica e spettacolo dalle 21.30.