Pesticidi, nuova polemica: «In Veneto si tutela chi avvelena le persone»

Sono 4milioni e 622mila i chili di pesticidi sversati in Veneto in un anno. Nella sola provincia di Treviso sono stati utilizzati 727mila e 440 chili, pari al 15% del venduto. Peggio di così solo Verona.

«Stiamo parlando del peggio del peggio del nostro Paese - affermano Sara Cunial e Silvia Benedetti, deputate del Gruppo Misto in commissione Ambiente - In Veneto vengono irrorati 12 kg per ettaro contro i 5 della media nazionale. Numeri folli che nessuno, tra Provincia e Regione, sta contrastando. Anzi, proprio chi dovrebbe tutelare la salute delle persone si scaglia contro chi combatte in difesa della propria vita e dei propri figli. Tutto questo è inammissibile. Ci riferiamo per esempio ai genitori dell’asilo di San Giacomo, che da mesi si stanno battendo contro la costruzione dell’ennesimo vigneto e che si sono visti disattendere tutti gli impegni accordati da una politica molto più interessata alle prossime amministrative che alle future generazioni che rischiano di crescere respirando veleni ai bordi di un campo contaminato – continuano – O, ancora, alla sospensione del referendum di Conegliano contro l’uso di pesticidi e al default di quello di Malles, primo vero esempio di autodeterminazione di una cittadinanza che ha scelto di smettere di essere avvelenata. E invece no, perché, ancora una volta, leggi e burocrazia, inefficacia dei regolamenti e supremazia del mercato sulla vita delle persone, ci costringono a vivere oppressi da sostanze chimiche tossiche e pericolose. Alla faccia dei diritti, dell’ambiente e della nostra dignità – concludono – personalmente e politicamente saremo sempre dalla parte di chi lotta per vivere in un luogo più salubre e sicuro. È questo che dovrebbe fare chi ha la responsabilità di decidere per il proprio Paese».