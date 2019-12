Maltempo, pronto il Piano neve per le strade della Marca

L’Arpa Veneto segnala l’arrivo della prima neve sulla pianura veneta anche a quote basse. «In provincia di Treviso siamo pronti – dichiara il presidente della Provincia Stefano Marcon - ad affrontare l’evento preannunciato ed aspettiamo l’evolversi della situazione nelle prossime ore ed il Piano Neve è pronto a partire. La temperatura per il momento non desta preoccupazione e le ditte sono allertate per intervenire in fase di prevenzione. L’unico tratto stradale che un po’ preoccupa è la Strada Provinciale 152 dei Colli Settentrionali nel tratto comunale di via Talponade che a breve verrà chiusa al traffico per il periodo invernale. Le squadre degli operatori provinciali stanno predisponendo la segnaletica e domani verrà emessa l’ordinanza con il nulla osta dei comuni di Miane e Follina.”