Piave Servizi: tutto pronto per l'inevitabile sospensione dell'acqua a Salgareda

SALGAREDA La società Piave Servizi comunica che, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 di martedì 10 luglio, è in programma un intervento di manutenzione alla rete adduttrice di acquedotto nel comune di Salgareda. In tale circostanza sarà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua (o potranno verificarsi cali di pressione) in:

- Via Paradiso Campo di Pietra

- intero territorio della frazione di Campobernardo

- intero territorio della frazione di Campo di Pietra.

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’intervento verrà posticipato a 24 ore dopo. Per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.