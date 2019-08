Mensa scolastica, a Ponzano niente carne nei venerdì di Quaresima

«Con la delibera n° 134 del 30 luglio 2019 la Giunta Comunale di Ponzano Veneto, come promesso in campagna elettorale, ha deciso di sostenere le famiglie del Comune compartecipando alla spesa della mensa scolastica. Il costo del buono pasto rimmarrà anche per questo anno scolastico a 4,20 euro. A seguito della gara per la ristorazione scolastica infatti l'aggiudicatario ha proposto un costo per pasto di euro 4,39 (4,22 più iva al 4%) da qui la decisione di intervenire per calmierare il costo». L'annuncio è del sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio.

La delibera cita in un certo senso sia la norma che la volontà politica: "L’erogazione del servizio mensa è strumentale alla erogazione dei servizi scolastici che garantiscono il diritto allo studio e favoriscono l’integrazione tra cittadini e il sostegno alla genitorialità e che pertanto questa Amministrazione Comunale, ai fini e nel rispettodei limiti di cui all’art. 165, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, intende compartecipare alla spesa che le famiglie sostengono per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica, lasciando invariato il costo del pasto a carico delle stesse". Le risorse necessarie stimate sono 12.691 euro iva compresa e sono state calcolate su una previsione di 67.150 pasti erogati lo scorso anno.