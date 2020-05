Mascherine a cinquanta centesimi? Produzione interrotta: «Hanno rovinato il mercato»

Dalla terza settimana di marzo fino a fine aprile, come molte piccole aziende del manifatturiero trevigiano, la "Effetto lana e cotone" di Paderno di Ponzano Veneto, aveva riconvertito la propria produzione dedicandosi alle mascherine. Trasformare una criticità, in piena emergenza Coronavirus, in opportunità, salvando posti di lavoro e fatturato. Purtroppo la sciagurata decisione del commissario governativo Domenico Arcuri di imporre un prezzo "politico" di 50 centesimi per le mascherine chirurgiche, ha costretto l'attività trevigiana dei fratelli D'Incà, Antonella, Monica e Giacomo, a fare un passo indietro.

La commessa gestita dal piccolo laboratorio trevigiano, proveniente da un'azienda di Castagnole di Paese, ha visto confezionare la bellezza di 530 mascherine, tutte in tessuto tnt a tre strati, del peso di circa 90 grammi. Le chirurgiche erano destinate al personale dell'azienda richiedente ma sono state messe a disposizione di farmacie, personale ospedaliero e ditte di pulizie. Impegnati quasi tutti i 16 dipendenti su cui può contare l'azienda: in tempi di allarme per Covid-19 una vera e propria boccata d'ossigeno. «Siamo stati i primi a dedicarci a questa produzione qui in zona -spiega Antonella D'Incà, titolare dell'azienda di famiglia (venne fondata dai genitori oltre 50 anni fa)- la scelta di imporre un prezzo di 50 centesimi a mascherina ci ha rovinato. Abbiamo già lavorato molto sottocosto, facendoci pagare 0,51 centesimi a mascherina, per coprire così tutte le spese». Il costo era per il solo confezionamento, materiale escluso.

Le conseguenze sono state pesanti anche per chi le mascherine le aveva già acquistate, a prezzo "non politico" e si ritrova i magazzini pieni di merce invendibile a causa del prezzo. «Ci sono aziende che hanno investito fino a 19mila euro di materiale che non può essere venduto, se non in perdita»: spiega ancora Antonella. Qual'è il prezzo ideale di mercato per le mascherine? «Un euro almeno per la vendita in Italia»: chiude Antonella D'Incà.