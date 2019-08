Mensa scolastica a Ponzano Veneto: «Ma il sindaco ci è o ci fa?»

L’ipotesi del sindaco di Ponzano Veneto di escludere dal menù della mensa scolastica nei venerdì di quaresima la carne non ha fondamento culturale e giuridico:

1) i precetti della Chiesa che prevedono che l’astenersi dal consumo delle carni nei venerdì di quaresima sia indicato per i giovani dai 14 anni in su mentre il servizio mensa nel nostro comune è rivolto ai bambini delle elementari;

2) i menù vengono validati dall’ULSS su proposta della ditta appaltatrice come previsto nel contratto di servizio e non dal sindaco;

3) viene sminuito il ruolo del comitato mensa dei genitori che sono chiamati a vigilare sulla qualità dei pasti serviti dalla ditta e a fare proposte per migliorare il servizio;

4) la mensa fa parte del tempo scuola e in quanto tale rientra nell’autonomia didattica della scuola come momento formativo in collaborazione con le famiglie;

5) forse il sindaco dimentica la costituzione su cui ha giurato (o la applica solo quando gli fa comodo) che garantisce a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione indipendentemente dalle situazioni personali.

Allora viene spontaneo chiedersi ma il sindaco “ci è o ci fa?” …..o entrambe le cose?

Renzo Trevisin, consigliere comunale della lista “Sanson Sindaco-Ponzano Civica” già assessore all’istruzione di Ponzano Bene Comune