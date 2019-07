Serata finale del Torototela Torototà

Si conclude martedì 30 luglio, dopo aver attraversato tutti i quartieri di Preganziol durante i martedì sera di giugno e luglio, la terza edizione del Torototela Torototà il festival estivo di teatro per famiglie ideato dal Comune di Preganziol e da Zelda – compagnia teatrale professionale in collaborazione con le realtà associative del territorio. Un festival itinerante, una vera e propria carovana, che ha toccato tutte le frazioni e i quartieri del territorio, proponendo alle famiglie delle semplici e concrete occasioni di incontro attorno a dei momenti conviviali, ma anche di spettacolo e di cultura, ospitando artisti e compagnie provenienti da varie regioni italiane. Un susseguirsi di linguaggi artistici per tutti i gusti: burattini e marionette, clownerie, magia e circo teatro, e uno spazio importante dedicato al teatro ragazzi con il teatro d’attore, il mimo e la narrazione. Un festival che nel corso dei tre anni di attività ha registrato una costante crescita di partecipazione ed entusiasmo da parte delle famiglie provenienti da tutto il territorio della provincia di Treviso e Venezia.

In occasione della serata finale che si terrà presso la Corte della Biblioteca Comunale di Preganziol in piazzetta Ronfini, le attività del Torototela inizieranno alle ore 17.30 con il laboratorio IL MARE ABITATO. L’attività è aperta a tutti, grandi e piccini, e sarà condotta da Tracce Libere Arte Terapia che proporrà un gioco fatto di colore, gesti grafici e pennellate svelte, fantasia e divertenti cambi posto. Per partecipare è sufficiente portare con sé un pennello e un vasetto di riciclo. Dalle ore 19.30 sarà a disposizione uno spazio pic nic e organizzate alcune attività per bambini da parte delle associazioni del territorio e l’anguria offerta dagli organizzatori, proseguendo alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale STORIA DI PINOCCHIO che vede in scena la Compagnia Teatrale Mattioli di Torino, tra le compagnie che hanno fatto la storia del teatro ragazzi in Italia.

Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 3 anni e alle famiglie, racconta la storia di una mamma titubante nel raccontare la storia di Pinocchio al proprio bambino prima di andare a letto a causa dei brutti sogni che la storia causa. Un alternarsi di scene e di personaggi che Monica Mattioli, attrice in scena e coregista dello spettacolo, interpreta con grande esperienza e maestria con incursioni nel teatro di figura e nella danza hip hop. Le attività sono gratuite, lo spettacolo è a offerta libera. In caso di maltempo il solo spettacolo si terrà in Sala Granziol, in via Vecellio, presso la Scuola Primaria Giovanni XXIII.