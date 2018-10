Un premio speciale per i poliziotti eroi dell'esplosione in autostrada a Bologna

Ad un mese esatto dalla fatidica data, è arrivata l'ufficialità. Domenica 11 novembre alle ore 15, presso la sede del museo della polizia a San Biagio di Callalta, grazie a un'apertura straordinaria, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei tre colleghi della polizia di Stato: Cascella, Chiriatti e Muci, rimasti feriti e ustionati durante lo spaventoso incidente del 7 agosto lungo l'autostrada A14 all'altezza di Bologna.

Il presidente della National Police Defence Foundation, Joseph Occhipinti, venuto a conoscenza dell'accaduto tramite i media statunitensi dove l'operato dei nostri colleghi ha avuto vasta eco, ha fortemente voluto la premiazione dei poliziotti italiani per il coraggio ed il senso del dovere assolutamente fuori dal comune. «È un onore, per noi, premiare i nostri colleghi. Benché feriti e ustionati hanno impedito che l'incidente assumesse dimensioni ancora più tragiche, mettendo in salvo decine di automobilisti». Alla cerimonia di premiazione parteciperanno le più alte autorità militari, civili e religiose della provincia di Treviso. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.