A Piera degli Esposti il Premio Duse 2018

ASOLO Sarà Piera degli Esposti l’attrice insignita del Premio Eleonora Duse 2018: il riconoscimento, che celebra la carriera di una star di fama internazionale del mondo del cinema o del teatro, va quest’anno alla grande artista bolognese, che nel corso della sua carriera ha regalato emozioni straordinarie, dando vita a personaggi indimenticabili sotto la direzione di Pier Paolo Pasolini, i fratelli Tavani, Nanni Moretti, Marco Ferreri, Paolo Sorrentino e Giuseppe Tornatore.

“Costruttrice di immagini”, come lei stessa si definisce, Piera Degli Esposti ha lavorato sia per il cinema e la tv sia per il teatro, anche come sceneggiatrice e autrice di opere liriche: memorabile la sua interpretazione di Teresa ne La coda del diavolo di Giorgio Treves, che le è valsa il Nastro d’Argento, o di Zia Maria in L’ora di religione di Marco Bellocchio, per la quale ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Al suo ricco palmares si aggiunge ora il Premio Eleonora Duse, istituito nel 1977 dalla direttrice del Festival Internazionale del Film sull’Arte di Asolo Flavia Paulon e attribuito nella prima edizione nientemeno che alla parimenti “divina” Ingrid Bergman. Un tributo, quello alla Degli Esposti, che si ricongiunge idealmente alla sua interpretazione delle Biennale di Venezia nel film di Sylvano Bussotti del 1988: celebrazione di quella vocazione al bello e all’arte, di cui è figlio il Festival asolano.

La cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 6 giugno 2018 in occasione del vernissage del 36° Asolo Art Film Festival: la prestigiosa rassegna di film sull’arte e videoarte ritorna in un’edizione ricca di eventi e ospiti internazionali, incontri a tema e una proposta cinematografica di grande qualità, assolutamente da non perdere.