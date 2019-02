La fiera di San Bortoeo premiata tra le migliori manifestazioni italiane del 2018

Sabato 2 febbraio a Torino, in occasione della fiera Automotoretrò, Lingotto Fiere ha premiato l’associazione Amici del trattore d'epoca che ha contribuito alla buona riuscita della quinta edizione del Resana Truck and Tractor show 2018 evento dove si sono potuti apprezzare oltre 150 mezzi tra camion, trattori ed attrezzature agricole d’epoca arrivati da ogni parte d’Italia che hanno sfilato lungo le vie di Resana durante la tradizionale fiera di San Borteo conclusasi con la dimostrazione dell’aratura fatta con ben una trentina di Landini Testa Calda svoltasi il sabato in notturna e la domenica in diurna.

«La Fiera de San Bortoeo sta raggiungendo traguardi importanti - ha commentato il sindaco di Resana, Stefano Bosa - grazie all'impegno dei tanti volontari ogni anno vengono proposti eventi di grande richiamo e il riconoscimento ottenuto dall'Asi testimonia il successo delle iniziative proposte». Due giornate in cui, nel pieno del paese, artigiani, agricoltori, commercianti hanno potuto esporre i propri prodotti ed illustrare le loro attività. «Questo è il risultato della collaborazione “voluta fortemente da questa amministrazione” fra le varie associazioni; Animare Resana organizzatrice della fiera in collaborazione con la Proloco di Resana, l’associazione Amici del Trattore d'epoca e il gruppo Sagra di San Bartolomeo» ha commentato l’assessore alle manifestazioni e agli eventi Matteo Bellinato, che hanno già iniziato a lavorare assieme per la prossima edizione che li vedrà impegnati per ben due weekend con tantissime novità.