Previmedical-Sindacati, aperto il confronto: resta lo stato di agitazione

Dopo il sit-in spontaneo dei lavoratori del polo assicurativo di Preganziol (foto in allegato), ieri mercoledì 17 ottobre ha avuto luogo l’incontro tra i vertici di Previmedical Spa e la rappresentanza sindacale.

Per Nadia Carniato, segretaria generale della Filcams Cgil di Treviso «l’azienda si è aperta a una fase di dialogo con il sindacato. Quello di ieri è un punto di partenza della trattativa, resta in piedi lo stato di agitazione dei lavoratori che sono sempre pronti allo sciopero se il confronto avviato non dovesse essere trasparente e portare a dei risultati tangibili. Nero su bianco si sono messe in fila alcune richieste dei lavoratori e la posizione dell’azienda in merito – spiega Nadia Carniato – Da qui partiamo. Innanzitutto, abbiamo evidenziato la necessità che i passaggi di livello, per adeguare l’inquadramento alle mansioni svolte, avvengano in tempi brevissimi equamente per un cospicuo numero di dipendenti. Resta fondamentale che si vada nella direzione di ridurre il dumping tra i due differenti contratti applicati in termini sia retributivi sia normativi. Il confronto poi ha toccato il nodo del contratto integrativo aziendale. Un integrativo che garantisca – elenca tra i vari punti la Carniato – la regolamentazione delle ferie e dei permessi, la flessibilità in entrata e in uscita, la possibilità di godere del congedo parentale, l’erogazione di un premio di risultato, obiettivamente calcolabile con nuovi parametri, ed esigibile in termini monetari o in prestazioni di welfare. Inoltre, destinare maggiori risorse sul versante della previdenza complementare». Per la Filcams Cgil, infine, è decisamente rilevante, al fine di dare slancio alla contrattazione di genere, aprire una fase di confronto puntuale rispetto all’impiego del lavoro part time in società che vedono una prevalenza di lavoratrici donne, per conciliare tempi di vita e di lavoro del personale. Rimanendo permanente lo stato di agitazione dei lavoratori, il Sindacato incontrerà nuovamente l’Azienda lunedì 21 ottobre. Esaurite le 12 ore di assemblea in ragione del proseguo della trattativa in corso la Filcams ha rivendicato la necessità di usufruire di ulteriori ore.