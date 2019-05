Animalisti in strada per protestare contro il circo Orfei

«Basta animali al circo»: è questo il messaggio che gli animalisti di Enpa Treviso e del Movimento Etico Tutela Animali (Meta) hanno voluto lanciare, mercoledì 1 maggio, davanti al circo di Armando Orfei a Biadene, frazione di Montebelluna.

Il circo è rimasto in paese dal 19 aprile fino al 1 maggio. Oltre due settimane di serate ed eventi dove sono stati molti gli animali utilizzati in scena per il divertimento del pubblico. Una tradizione, quella del circo con gli animali, che non è andata giù ai movimenti animalisti della provincia di Treviso, entrati in azione proprio nell'ultimo giorno di permanenza del circo a Biadene. L'unico spettacolo della giornata era in programma alle ore 16 di mercoledì 1 maggio e, in quell'occasione, un gruppetto di manifestanti è arrivato in piazza Poloni Don Vittorio con cartelli e striscioni contro il circo Orfei. Tanti gli slogan per chiedere agli organizzatori di non sfruttare più gli animali in gabbia per gli spettacoli del circo. Una protesta pacifica che si è risolta in poche ore con la fine dello spettacolo. Da anni le associazioni animaliste chiedono ai circhi di tutta italia di interrompere lo sfruttamento degli animali per i loro spettacoli ma, ad oggi, i grandi nomi del circo italiano non sembrano intenzionati ad accogliere l'appello degli animalisti.