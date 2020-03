Al via i lavori della pista ciclo-pedonale lungo via Roma a Resana

Al via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale di via Roma. Con la chiusura, dalle 9 alle 17, della strada che porta alla zona industriale di Resana e a Loreggia prendono il via i lavori di realizzazione di una pista attesa da oltre 40 anni e che collegherà il centro del paese alla zona industriale di via Boscalto. Un lavoro che prevede sia la chiusura temporanea della strada regionale che il prosciugamento del canale Musonello che sarà coperto per realizzare il primo tratto di pista ciclabile.

«Un lavoro che vedrà coinvolti diversi enti come Veneto Strade, Consorzio Bonifica Piave, Consorzio Acque risorgive e Comune di Castelfranco Veneto -ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’inizio dell’opera- un lavoro che è possibile fare in questo periodo anche grazie all’asciutta dei canali che coinvolgerà il tratto a nord di Resana, ovvero Castelfranco dove scorrono muson e avenale. L’asciutta del canale musonello riguarderà infatti anche il centro di Castelfranco con le fosse attorno al castello che rimarranno all’asciutto per qualche giorno in più rispetto alle normali “asciutte". La collaborazione con l’amministrazione comunale di Castelfranco è stata fondamentale per realizzare questo intervento, ci scusiamo in anticipo con i cittadini di Castelfranco per il disagio che ci sarà per qualche giorno di asciutta in più rispetto al previsto ma c’è l’impegno da parte della ditta che sta realizzando l’opera di completare al più presto l’opera. Ringrazio pubblicamente il sindaco e l’amministrazione comunale di Castelfranco che ha capito l’importanza di questa opera fondamentale per il nostro territorio e ha collaborato per far si che i lavori potessero iniziare».