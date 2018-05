Preganziol: lavori sulla rete idrica, pressione dell'acqua a rischio

PREGANZIOL Dalla tarda serata di giovedì 24 e fino a mezzogiorno di venerdì 25 maggio, a causa di lavori alla rete dell’acquedotto, saranno possibili alcune riduzioni di pressione idrica nel territorio comunale di Preganziol.

Veritas, società che gestisce la rete idrica in città, raccomanda ai cittadini di non lasciare rubinetti aperti durante il periodo indicato. Si tratta di una riduzione di pressione necessaria per lo svolgimento dei lavori. L'acqua non sarà mai sospesa del tutto. Chiunque fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni in merito all'intervento, potrà contattare nelle prossime ore il numero di telefono 800.896960.