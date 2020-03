Rifiuti abbandonati nella notte, caccia ai responsabili

Domenica 22 marzo, verso le ore 15, durante una normale passeggiata a 200 metri da casa, in località Villanova a Sernaglia della Battaglia, un residente della zona ha segnalato al gruppo Volontari d'Europa la presenza di diversi rifiuti abbandonati a terra.

Nessuno degli abitanti di Via Villanova sembrava aver visto movimenti sospetti nelle ore precedenti. Si pensa che gli ecovandali siano entrati in azione in piena notte, abbandonando i rifiuti per poi andarsene senza lasciare tracce. Volontari d'Europa hanno riportato l'accaduto all'Ufficio ambiente del Comune di Sernaglia che il giorno dopo la segnalazione ha provveduto alla bonifica dei luoghi. Il sindaco infatti è responsabile di questi atti e potrebbe incorrere lui stesso nel reato ambientale. I Volontari d'Europa restano a disposizione anche in caso di aiuto agli animali. In questi giorni di emergenza sanitaria sono disponibili per eventuali trasporti di animali sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.