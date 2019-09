Una rotonda al posto del semaforo di Levada: lunedì il via ai lavori

Si terrà lunedì 30 settembre 2019 la cerimonia di avvio del cantiere per la realizzazione della rotatoria di Levada. L’intervento, permetterà di eliminare il semaforo nell’incrocio tra la Postumia, la Strada Provinciale 118 Abbazia e la Strada Comunale Ferrovia.

Il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, commenta con queste parole l’avvio del cantiere di un’opera attesa da tempo possibile grazie al contributo della Regione Veneto. Il via ai lavori avverrà alla presenza del Governatore Luca Zaia. «Ringrazio il Governatore Zaia e Veneto Strade, la Provincia di Treviso, i tecnici che lavorato per la progettazione, il privato per la disponibilità dimostrata e le maestranze tutte. Ci scusiamo fin d’ora per i possibili disagi al traffico che si potrebbero verificare nei prossimi giorni dopo l'inizio dei lavori lungo la Postumia».