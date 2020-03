Lavoratori in sciopero alla Electrolux di Susegana: bloccata la produzione

Questa mattina, venerdì 13 marzo, le lavoratrici e i lavoratori della Electrolux di Susegana e della Fincantieri hanno scioperato in massa bloccando la produzione delle due aziende per difendere il loro diritto alla salute nei giorni dell'emergenza legata al Coronavirus.

I vertici di Electrolux e Fincantieri avevano deciso di mantenere aperte le fabbriche nonostante la grave situazione sanitaria di questi giorni. Le proteste dei dipendenti sono sfociate nello sciopero di questa mattina che ha interrotto del tutto la produzione. «Adesso il governo deve fare la sua parte - commentano alcuni esponenti di Rifondazione Comunista Veneto - La priorità è bloccare la diffusione del virus e dare respiro alle strutture sanitarie che stanno lavorando al limite delle loro possibilità, e perfino oltre grazie al sacrificio delle operatrici e degli operatori della sanità pubblica. È una giornata importante. Da giorni diciamo che la battaglia contro il coronavirus non si può fermare davanti ai cancelli delle fabbriche e siamo soddisfatti per avere dato un contributo concreto in questa battaglia. Siamo al fianco delle Rsu e dei sindacati che hanno scelto la strada della mobilitazione e dello sciopero per affermare con forza che il diritto alla salute viene prima del profitto».