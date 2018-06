Campigo in aiuto alla scuola marchigiana di Caldarola

CASTELFRANCO VENETO Nel corso dell’incontro odierno il vicesindaco, Gianfranco Giovine alla presenza della prof.ssa Mariagrazia Bernardi coordinatrice del progetto di raccolta fondi e del consigliere anziano dell’Associazione frazionale di Campigo, Adriano Basso ha illustrato l’intervento di solidarietà a favore di una scuola di un paese di poco meno di 2 mila abitanti in provincia di Macerata colpita dal sisma del 2016. Gli alunni di Campigo, su impulso del centro frazionale, hanno effettuato nei mesi scorsi una raccolta di materiali librari, denominata "Il mio segnalibro: un invito alla lettura" da donare ad una scuola nella zona del sisma in centro Italia. L'iniziativa ha coinvolto, oltre ai due istituti comprensivi di Città, anche l'Istituto paritario Cavanis di Possagno e la biblioteca comunale di Resana.

La scelta è caduta sull'Istituto comprensivo Simone de Magistris di Caldarola, dal quale è giunto nei giorni scorsi il ringraziamento ufficiale per il ponte gettato tra le due scuole. Accanto alla donazione dei circa 2000 libri inviati con il supporto della Protezione Civile (parte donati anche dal Comune di Castelfranco), l’Associazione frazionale insieme alla Parrocchia e alle Associazioni della Frazione, ha raccolto in occasione di due eventi organizzati per tale scopo, 5 mila euro che in accordo con la stessa Amministrazione comunale marchigiana sono stati utilizzati per acquistare materiale didattico da destinare al locale Ist. Comprensivo. L’acquisto è stato effettuato da un fornitore maceratese, questo per dare un ulteriore contributo all’economia locale.