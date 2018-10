Plesso unico ‘’Vedelago Sud’: nel weekend il via al cantiere e la posa della prima pietra

Si è tenuta sabato matina in via Del Brolo a Casacorba la posa della prima pietra del plesso unico ‘’Vedelago Sud’, per la scuola primaria di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. Del costo di 4 milioni e 700 mila euro di cui 1,5 milioni di euro finanziati con fondi BEI ed il resto con risorse comunali, l’opera è stata progettata dallo Studio di progettazione Studio Sarri di Pisa e sarà realizzata in 16 mesi dall’azienda Costruzioni Dalla Libera S.r.l.” di Castelcucco.

Il nuovo plesso accoglierà gli alunni provenienti dalle scuole primarie delle tre frazioni limitrofe e che non risultano più adeguate dal punto di vista sismico, energetico e funzionale allo svolgimento delle attività didattiche ed inoltre avranno un ambiente adeguato ai tempi moderni perché la formazione scolastica è fondamentale per i nostri ragazzi e per il loro futuro. Nell’edificio saranno applicate soluzioni tecnico-funzionali innovative in grado di rispondere alle esigenze dettate dalla nuova didattica, che, superata l’impostazione frontale, richiede edifici scolastici in grado di rispondere a parametri e criteri architettonici-organizzatici dello spazio del tutto nuovi. Una scuola baricentrica, aperta, innovativa e modulare: questi i tratti distintivi della nuova struttura nata per rispondere alle nuove esigenze urbanistiche, ambientali, di ecosostenibilità, di sicurezza e di fruibilità del Comune di Vedelago.

Sarà infatti una scuola:

- aperta, cioè un luogo di incontro e socializzazione in cui poter sviluppare rapporti sociali tra alunni e tra quest’ultimi e docenti così da scongiurare episodi di emarginazione ed isolamento;

- innovativa e modulare dotata di spazi idonei ad accogliere le esigenze introdotte da nuovi bisogni o metodologie educative e didatticheintrodotte dalle nuove linee guida per l'edilizia scolastica varate dalMinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e agli studi dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca (INDIRE) e dai principi del Manifesto delle Avanguardie Educative. Pensata per garantire al massimo 375 studenti, la nuova scuola ospiterà 3 sezioni, ovvero 15 classi, per un totale di 270 alunni allo stato attuale, a cui si aggiunge il corpo docente composti di circa 28 insegnanti e 6 collaboratori scolastici.

Il progetto

La nuova scuola presenterà un’impostazione planimetrica ad L con un corridoio di distribuzione centrale sul quale si attestano tutti i principali ambienti e sarà organizzato su due livelli – piano terra e piano primo. Il corpo più corto dell’edificio sarà orientato lungo l’asse est-ovest, mentre l’altro caratterizzato da un maggiore sviluppo planimetrico, si svilupperà lungo l’asse nord/est – sud/ovest.

Piano terra

- hall di ingresso all’interno della quale trovano spazio l’ampia scala e l’ascensore che risultano centrali rispetto all’intero edificio;

- un blocco servizi entro cui saranno collocati un locale per il personale ATA con i relativi servizi, uno spazio filtro dal quale sarà possibile accedere in una seconda fase alla palestra, e un locale antincendio accessibile dall’esterno;

- una mensa e locale per lo sporzionamento con i rispettivi locali di servizio;

- 6 aule didattiche dimensionate per 25 alunni;

- 2 blocchi servizi per gli alunni;

- 2 locali tecnici accessibili direttamente dall’esterno;

- servizi per gli insegnanti.



Primo piano

- una hall con affaccio sul doppio volume di ingresso;

- un blocco che accoglierà l’ufficio del preside, la segreteria e servizi igienici; la sala docenti, la biblioteca ed l’archivio per gli insegnanti;

- la biblioteca per gli alunni;

- 9 aule didattiche;

- un’aula di sostegno;

- 3 laboratori;

- un blocco servizi per gli insegnanti;

- un blocco servizi per gli alunni e ripostigli.

Gallery