Sempre più in alto Col Vetoraz: dagli Usa il massimo dei punti al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze

VALDOBBIADENE Col Vetoraz alza i calici per brindare a una grande, nuova conquista internazionale. La testata americana The Wine Advocate by Robert Parker, una delle più prestigiose al mondo per il settore, ha infatti assegnato 92 punti al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze dry 2017. Tra circa 83 Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG degustati da Monica Larner, referente per l’Italia del magazine, lo spumante di Col Vetoraz risulta l’unico Superiore di Cartizze ad aver ottenuto il punteggio massimo sia per questa tipologia sia in assoluto, non è stato infatti assegnato alcun punteggio superiore a 92. Le note di degustazione lo presentano come un vino spettacolare, da tener d’occhio e senza dubbio da ricercare. Il suo bouquet offre toni fragranti di pesca bianca, guscio d'ostrica e rosa. L'effetto è molto piacevole. Questo spumante solletica il palato con un'effervescenza morbida e spumeggiante e sul finale regala una nota di rilassante dolcezza, delicata ed elegante.