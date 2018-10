Sempre più richieste, da parte delle famiglie, di tate preparate e specializzate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Idea Sociale di Treviso, in collaborazione con l’associazione Il Melograno - Centro informazione maternità e nascita, ha deciso di rispondere a queste richieste, proponendo un corso di formazione per persone che intendono prendersi cura di bambine e bambini da 0 a 6 anni. Gli obiettivi sono: creare un’offerta di lavoro qualificata che risponda ai bisogni reali dei bambini e dei loro genitori; offrire l’opportunità sia teorica che pratica di approfondire la specificità di un’attività educativa a domicilio; valorizzare l’esperienza personale delle madri e dei padri per trasformarla in un’opportunità lavorativa adeguatamente qualificata; organizzare un percorso formativo, anche per personale maschile, normalmente non coinvolto nei servizi educativi per la prima infanzia; istituire un apposito elenco delle Tate a domicilio formate e qualificate che, tramite la coordinatrice del progetto, viene presentato alle famiglie interessate a questa tipologia di servizio. Il corso è rivolto a chi si occupa dell’accudimento dei bambini ed abbia compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione. Idea Sociale Cooperativa di Treviso, nasce nel 2004, per promuovere e gestire attività e servizi in ambito sociale ed educativo. Per far fronte alle necessità crescenti delle famiglie del territorio, alle richieste di qualità, cura e bellezza, progetta, organizza e offre servizi per l'infanzia, la maternità, la paternità e la famiglia, nelle sue diverse tipologie. Idea Sociale collabora da oltre 10 anni con l’associazione Il Melograno, centro informazione maternità e nascita, socia della cooperativa stessa, con la quale condivide la promozione di una più attenta cultura dell’infanzia, riconoscendone il valore sociale.

Per ulteriori informazioni: Mara Girotto (tutor del corso). Tel. 392 2230818 (dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 18,30). E-mail: scuoladelletate@ideasociale.org