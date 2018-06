Sentiero Italia - I primi 6000km di Lorenzo Franco Santin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lorenzo Franco Santin e il “Sentiero Italia” Il Circolo Cinematografico Enrico Pizzuti organizza, venerdì 22 giugno alle 21.00 presso i giardini del cinema Turroni di Oderzo, una serata con Lorenzo Franco Santin, escursionista e fotografo professionista che nel 2017 è stato il primo a percorrere interamente e in solitaria il Sentiero Italia, un itinerario escursionistico lungo circa 6166 km che attraversa tutta la nostra penisola. Con un docufilm da lui realizzato racconterà la sua avventura di 114 giorni, 6250km e 430000m di dislivello. (www.lorenzofrancosantin.com) In caso di maltempo la serata si terrà all’interno del cinema.

Il “Sentiero Italia” è un progetto del Club Alpino Italiano che collega, con un percorso complessivo di 6300 chilometri, tutte le montagne italiane da Nord a Sud. È stato classificato tra i sentieri più lunghi del mondo, 6166 km lungo la penisola italiana, da Santa Teresa di Gallura fino a Trieste, attraversando boschi, montagne, villaggi e litorali. Lorenzo Franco Santin è un escursionista e fotografo professionista. Inizia a fotografare nel 2009 con la fotografia di eventi, successivamente passa alla fotografia naturalistica ed infine si dedica maggiormente alla fotografia di paesaggio montano. A febbraio del 2016 passa un mese in Norvegia nelle Isole Lofoten per fotografare l’Aurora Boreale. A maggio del 2016 comincia a percorrere il Sentiero Italia.

Lo percorre interamente in solitaria, senza tenda e nella maggior autonomia possibile. Purtroppo, dopo 4700km percorsi, deve fermarsi bloccato dalle condizioni meteo che hanno coperto parte dell’arco alpino di neve. Deciderà di abbandonare l’impresa. L’anno seguente decide di riprovarci e così il 30 marzo 2017 riparte lungo lo stesso percorso e dopo 114 giorni di cammino arriva nella frazione di Lazzaretto (nel comune di Muggia TS) alla fine del Sentiero Italia dopo aver percorso interamente a piedi il tracciato. Un totale di 6250km e 430000m di dislivello positivo ed altrettanto negativi per un’esperienza che, percorsa ancora senza tenda, gli permette di vedere tutti i monti italiani e di capire che con una forte motivazione di possono fare cose incredibili. Tutta la sua avventura è raccontata in un docufilm di 82 minuti. Per informazioni: www.enricopizzuti.it - info@enricopizzuti.it

