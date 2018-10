Il tribunale salva Sile Caldaie: concesso l'esercizio provvisorio, l'attività prosegue

Lunedì 15 ottobre Basitaly S.r.l, la società titolare del marchio e dell’azienda Sile caldaie, ha ottenuto l’esercizio provvisorio da parte del tribunale di Treviso, che permetterà la continuità aziendale e il completamento del percorso di rilancio dello stabilimento trevigiano.

Il tribunale di Treviso e il commissario della procedura di concordato, hanno valutato i positivi risultati dell’ultimo anno di lavoro, che confermano il trend di utile positivo della società, già annunciato nell'ultima semestrale e confermato nella successiva trimestrale. Al 30 agosto la società aveva generato un utile netto dell’8,5% sul fatturato ed un margine operativo lordo dell’11,5%. Una situazione economica e finanziaria positiva e un consistente portafoglio di ordini, hanno consentito all'azienda di proseguire l’attività, salvaguardando tutta la forza lavoro e i fornitori e permettendo all'azienda di continuare a fornire senza discontinuità la propria clientela.

Nel frattempo prosegue il piano di rilancio di Sile caldaie focalizzato su due aspetti strategici fondamentali: la produzione di una gamma di caldaie a gas di alta qualità dedicate al privato e all'azienda e l’implementazione di tecnologie per la lavorazione di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Queste tecnologie, già presenti in azienda, quali saldatura al plasma, Mig, Tig e arco sommerso sono state implementate per la produzione di generatori di vapore, bollitori, autoclavi e serbatoi a pressione per molteplici settori industriali e per soluzioni customizzate. Tutta la produzione è realizzata interamente in Sile caldaie a Casier di Treviso, e grazie alla rete qualificata di subfornitura che ha sempre dato fiducia all'azienda, si è creato un sistema vincente per fornitura alla propria clientela sia in ambito domestico che internazionale.