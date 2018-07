Silea si attiva per le nuove asfaltature: interessato viale della Libertà per circa 750 metri

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea avvierà nella giornata di giovedì i lavori di asfaltatura di viale della Libertà per circa 750 metri, nel tratto compreso tra via Lanzaghe e via Creta, per un importo di oltre 85mila euro. Il fondo stradale verrà fresato dal manto di usura esistente e ripristinato, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale. I lavori sono stati affidati alla ditta “AEB srl” di Villorba; l’arch. Maurizio Zambon si è occupato della progettazione e della realizzazione dei lavori mentre l’arch. Paolo Checchin coordinerà la sicurezza.

Inoltre, ha trovato spazio l’opera di risanamento e di asfaltatura di un tratto di circa 250 metri di via Pantiera, andando ad intervenire nelle zone più ammalorate della strada. I lavori si concluderanno entro sabato 28 luglio, nel frattempo ci sarà un divieto di transito, consentendo il passaggio ai frontisti, cercando di creare il minor disagio possibile. L’Assessore Andrea Scomparin: “Dopo la realizzazione della pista ciclabile di via Creta partiranno i lavori di asfaltatura di viale della Libertà che riavrà una carreggiata a regola d’arte, priva di buche e avvallamenti. Sono soddisfatto che abbia trovato spazio anche il risanamento del tratto iniziale di via Pantiera, venendo dalla Treviso–Mare, segno dell’attenzione verso tutte le aree del territorio comunale”.