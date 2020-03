"Mai soli a casa": Asolo porta la spesa a casa agli Over 65

Dopo le restrizioni agli spostamenti imposte dagli ultimi due Decreti del Presidente del Consiglio, scatta l'esigenza di venire incontro alle persone che necessitano di generi di prima necessità e, per motivi anagrafici o per condizioni fisiche, hanno problemi a muoversi dalla propria abitazione per il loro reperimento.

Il Comune di Asolo, in collaborazione con i servizi sociali, mette quindi a disposizione per tutti gli over 65, o per le persone impossibilitate a muoversi per gravi impedimenti, dei numeri di cellulare per un aiuto all'acquisto dei generi alimentari o farmaci. Il servizio, denominato “Mai soli a casa - previeni la diffusione del Coronavirus restando a casa”, si rivolge esclusivamente ad anziani soli, privi di rete familiare. Il servizio è attivo tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00: si dovrà lasciare un messaggio con nome e cognome e un numero telefonico. I richiedenti verranno contattati da un operatore che raccoglierà l'ordine e prenderà accordi per la consegna a domicilio, lasciando i generi alimentari o i farmaci sulla porta di casa. Tutti gli operatori saranno facilmente identificabili. Per prevenire le truffe, il servizio verrà effettuato esclusivamente dal personale del Comune di Asolo, riconoscibile da apposito cartellino.