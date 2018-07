San Gaetano a "luci rosse" per il Palio: quando lo sponsor è il sexy shop

MONTEBELLUNA Ogni squadra ha lo Sponsor che si merita! Uno sponsor a "luci rosse" così come le loro maglie per il San Gaetano pronto a gareggiare nel consueto Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. A credere in loro e a decidere di sponsorizzarli la nota catena di sexy shop De Sade - come riporta il quotidiano La Tribuna. E naturalmente come ogni squadra che si rispetta anche il San Getano è andato a fare visita al quartier generale del proprio sponsor.

Questo è il risultato della visita ufficiale con tanto di foto tra dvd porno, sex toys e abiti in latex, postate poi nella pagina Facebook del grupo "Careta de San Gaetano". Perchè naturalmente a tirare il carro ci saranno questi ragazzi, anche se il detto a dire il vero direbbe che a tirar di più non è proprio il "carro de buoi".