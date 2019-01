Volume troppo alto: gli uffici del centro insorgono contro la statua di Del Monaco

Non c'è davvero pace per la statua bronzea dedicata a Mario Del Monaco in Piazza Borsa. Da alcune settimane, per volere della giunta Conte, la scultura intona le melodie del “Nessun Dorma” e di “Un amore così grande” due volte al giorno, alle ore 12 e alle 18.30.

Una trovata che aveva già sollevato non poche perplessità a Treviso. Da alcuni giorni però gli uffici che si affacciano su piazza Borsa hanno sollevato non poche rimostranze contro la svolta musicale della statua, installata ben otto anni fa in centro. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, i volumi delle arie cantate da Del Monaco sarebbero stati impostati a un livello troppo elevato. Succede così che, durante un'importante riunione o una conference call con l'estero i dipendenti dei tanti uffici di piazza Borsa debbano fare i conti con l'acuto "All'alba vincerò" intonato a pieni polmoni dal celebre tenore italiano. Un problema che il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, annuncia di voler risolvere regolando i volumi già a partire dai prossimi giorni. Esclusa la possibilità che la statua venga "spenta" del tutto e torni alla sua forma originaria. La voce del tenore continuerà a risuonare in piazza, ma questa volta gli uffici non dovrebbero esserne disturbati.