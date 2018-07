Treviso: stazione unica per treni e bus entro il 2020

TREVISO E' una proposta senza dubbio destinata a far discutere quella che il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, ha rilasciato ai microfoni de "Il Gazzettino di Treviso" dichiarando che, entro il 2020, la società di trasporti trevigiana punta alla creazione di una nuova stazione delle corriere a ridosso dell'attuale scalo ferroviario di Treviso.

Un progetto ambizioso e importante che sarebbe destinato a cambiare radicalmente il trasporto urbano su ruota e, soprattutto, l'attuale zona della stazione delle corriere sempre al centro di numerose polemiche riguardanti l'ordine pubblico. L'obiettivo di Colladon, oltre alla creazione della nuova stazione unica, è quello di rivedere le linee introducendo dei bus più piccoli capaci di muoversi agilmente anche nelle zone più difficili della città. Una novità a cui potrebbe presto affiancarsi l'introduzione di corse serali, dopo le ore 21 per autobus e corriere. Il servizio dovrebbe entrare in vigore solo "a chiamata", in base alle richieste dei passeggeri bisognosi di prendere i mezzi anche a notte inoltrata. Novità importanti tra le quali figura anche l'imminente trasferimento del deposito dei bus e delle corriere da via Polveriera all'area di quasi 30mila metri quadrati lungo via Castellana. Se così fosse, nei prossimi due anni il trasporto trevigiano su ruota sarà destinato a una rivoluzione totale che porterà a modificare in maniera radicale anche numerose zone del capoluogo di Marca.