Malattia rara e incurabile: padre di famiglia muore a 54 anni

Due mesi fa aveva scoperto di avere la granulomatosi di Wegener, una malattia rara e incurabile che, in soli due mesi, l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. Silea è in lutto per la scomparsa di Stefano Pavan, morto a soli 54 anni. Era conosciutissimo in paese, soprattutto nella frazione di Nerbon dove ha sede la storica azienda vinicola di famiglia: la Pavan Vini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" Stefano lascia la moglie Daniela e l'amata figlia Alice oltre ai fratelli Luciana e Fabio e ben quattro nipoti. Un uomo innamorato del suo lavoro, una persona semplice ma di gran cuore e disponibile con tutti. Oltre al lavoro nel settore del vino, Stefano aveva la passione per le moto e, alla fine dell'anno scorso, aveva deciso di comprarsi una Indian, che però non ha avuto modo di usare. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 15, nella chiesa di Silea.