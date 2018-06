Gli studenti dell'Einaudi Scarpa disegnano i body per il pattinaggio artistico di Albaredo

MONTEBELLUNA Nella giornata di martedì i ragazzi delle classi 4° A/B e 5° A/B dell'indirizzo moda (Produzioni Tessili e Sartoriali) dell'IIS Einaudi Scarpa, sono stati premiati da Stefano Beltrame, responsabile del settore pattinaggio artistico dell'A.S.D. Albaredo Insieme del Comune di Vedelago, con le docenti Rossella Pugliese e Francesca Furlan, per la collaborazione dei ragazzi assieme all’associazione per la progettazione del nuovo logo e degli abiti da competizione.

I ragazzi hanno lavorato mettendo in campo quanto imparato a scuola per realizzare i bozzetti per il brand societario del pattinaggio artistico Albaredo e per progettare gli abiti che gli atleti utilizzeranno per le competizioni. Si è trattato di un bel progetto di alternanza scuola lavoro gestito fra scuola e associazione. I docenti coinvolti nel progetto sono stati i professori Bini Antonella, Cima Juliano e Venturin Francesca che hanno ricevuto una menzione speciale per la ricchezza e significatività delle iniziative didattiche e pratiche avviate all'interno del progetto, collaborando con l’A.S.D. Albaredo e il direttore sportivo Stefano Beltrame. I disegni arrivati alla società sono stati moltissimi, tanto che è stato difficile scegliere un unico vincitore, tanto che sono stati selezionati 10 tra i migliori dei quali verranno realizzati i prototipi per poi poter individuare il body più adeguato alle esigenze delle atlete.

Segno questo che basta stimolare nel modo giusto i ragazzi perché mettano in campo nel modo giusto e con passione le proprie abilità. Proprio per premiare l’impegno di studenti e docenti l’associazione ha voluto consegnare dell’onorificenze di merito per rendere tangibile la bontà degli esiti della collaborazione. L’augurio è quello che questo progetto non resti un unicum, ma si strutturi anche per il prossimo anno scolastico, visto il successo e l’importanza di un’esperienza che ha arricchito sia la parte scolastica sia la parte sportiva. I docenti hanno potuto far lavorare gli allievi su commissione e quindi su qualcosa di concreto e la società sportiva si è ritrovata con una gamma di proposte mai avuta in precedenza e di livello professionale.Un bell’esempio di come mettersi insieme e dare spazio ai giovani non possa che portare benefici sul territorio.