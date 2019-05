Uno studio legale trevigiano tra i finalisti dei LegalCommunity Awards

Importante riconoscimento per lo Studio Legale Bressan di Treviso e della founding partner Lucia Bressan, selezionati fra i finalisti dell'Italian Legalcommunity Awards 2019, in programma l’11 luglio 2019 a Roma. Giunti alla seconda edizione, gli award nascono con l’intento del Gruppo LC Publishing di far emergere le eccellenze del mercato legale e fiscale sul territorio nazionale.

Lo Studio Bressan è uno studio legale boutique focalizzato sul diritto d’impresa e sulle nuove tecnologie, con la mission di affiancare le imprese italiane che si propongono di crescere nei mercati internazionali così come le imprese estere che si affacciano sul mercato italiano. Lo studio Bressan assiste i propri clienti in particolare negli ambiti del diritto societario e commerciale, del diritto internazionale, della protezione della proprietà industriale e del diritto delle nuove tecnologie. «Siamo felici di essere stati individuati tra le realtà italiane di primissimo piano nel settore legale che parteciperanno ai LegalCommunity Italian Awards, manifestazione che nasce dall’esperienza nel settore di LegalCommunity, testata giornalistica di riferimento nella comunità economica e finanziaria nazionale, con l’obiettivo di premiare ogni anno i migliori studi professionali e professionisti – spiega l’avvocato Lucia Bressan – L'essere stati valutati positivamente dal mercato è già una conferma ed un ulteriore incentivo verso la consulenza strategica e disegnata sui bisogni del cliente».