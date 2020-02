Lo Studio Perazza vince al Premio Mediastar per i suoi lavori di grafica, video e siti web

L’agenzia di comunicazione trevigiana Studio Perazza è stata premiata a Milano per i suoi lavori con ben 5 riconoscimenti; un’azienda, orgoglio dell’imprenditoria trevigiana, che da oltre 10 anni opera nel dinamico settore della comunicazione, dalla direzione creativa al digital marketing fino alla realizzazione di foto e video. I premi sono stati conferiti da Mediastar, un concorso nazionale che premia i principali campi della comunicazione: video, stampa, corporate identity e digital. Progetti da tutta Italia partecipano per aggiudicarsi il Premio Stella, uno per ogni ambito, e le Special Star assegnate ai tecnici Professionisti.

«Si tratta di un riconoscimento molto importante che va a premiare la qualità del nostro lavoro, ma soprattutto il valore dei progetti su cui lo studio sceglie di investire - spiega il titolare dello studio, Riccardo Perazza - Il tutto è reso possibile anche dai nostri clienti, che ci hanno permesso di lavorare a progetto di alta qualità in tutti questi settori: se lo Studio Perazza si era fatto conoscere per i calendari di beneficenza, oggi le aziende del territorio regionale e nazionale sanno di poter contare su uno staff di prima qualità riconosciuto a livello nazionale. Ringrazio i miei collaboratori per il grande lavoro svolto e per quello che ci aspetta in questo 2020»

Studio Perazza è partita da Roncade con tre progetti appartenenti ai suoi tre dipartimenti interni: direzione creativa, web e visual e i premi che porta a casa riconoscono l’ampia esperienza che il team ha maturato nei diversi ambiti a dimostrazione che la comunicazione, offline e online, richiede strategie a 360° con competenze specialistiche diversificate. Il progetto che si è aggiudicato svariati premi è il video aziendale realizzato per la multinazionale Standex Engraving Mold Tech per il quale la troupe di Studio Perazza ha girato diversi paesi europei: Inghilterra, Germania, Portogallo e Italia seguendo la complessa direzione creativa. Il video si è aggiudicato il 1° Classificato nella Categoria Film Corporate, 2° Classificato Premio Mediastar, e la menzione speciale della Special Star per la Direzione Creativa.

Il secondo progetto premiato è ormai noto nel trevigiano per le sue finalità benefiche, è il Calendario Perazza 2020 realizzato con le Pantere di Imoco Volley e supportato dal Consorzio del Prosecco DOC e con il Patrocinio del Comune di Treviso. Un progetto creativo che ha raccolto fondi per IOV – Istituto Oncologico Veneto. Il progetto si è piazzato 1° Classificato nella Categoria Socio Culturale. La sezione web premia il sito corporate realizzato per l’azienda trevigiana General Filter, leader nella produzione di filtri per l’aria; il sito, esempio virtuoso di portale online ottimizzato si è aggiudicato la Special Star per l’usability. Una pioggia di premi che rende celebre e orgoglioso Studio Perazza, una realtà operativa e radicata nel territorio specializzata nell’offrire supporto alle aziende in fatto di comunicazione e strategie digitali.