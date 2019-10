Sweetguest arriva a Treviso con Airbnb: nuove case in centro per i turisti

Proprio lo studio dei mercati e di soluzioni innovative, con l'offerta di servizi immobiliari, modelli di gestione e di messa a reddito completi e a 360 gradi, sia per singoli immobili, sia per interi edifici residenziali, ha permesso a Sweetguest di consolidare nel settore il ruolo di partner di riferimento per investitori immobiliari privati e istituzionali.

Il gruppo Sweetguest ha recentemente completato l'acquisizione di MyPlace, società specializzata nella gestione e messa a reddito immobiliare attraverso la formula 'vuoto per pieno', nota anche come 'rent to rent' o 'affitto garantito', già avviata con successo da MyPlace con la gestione di interi palazzi, dotati di aperture automatizzate, nelle città di Milano, Venezia, Padova, Verona e Treviso. Un'operazione che nel 2019 porterà il gruppo alla gestione di oltre 1500 case. Un progetto, quello di Sweetguest, supportato da un panorama di investitori che hanno creduto nel piano di sviluppo dell'azienda, e che ha visto da aprile 2019 l'ingresso nel capitale della società di Indaco Ventures I, fondo lanciato a maggio 2018 da Indaco Venture Partners sgr, del fondo Italia Venture I (gestito da Invitalia Ventures sgr), e di un gruppo di investitori composto da operatori professionali e business angels italiani.