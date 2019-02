Alberi da potare: limitazioni al traffico in due strade della provincia

Negli ultimi giorni Anas ha programmato alcuni nuovi interventi di potatura alberi e taglio arbusti lungo diverse strade del Nordest. Le attività interesseranno le statali 14 “della Venezia Giulia”, 51 “di Alemagna” e 13 “Pontebbana” e saranno condotte tramite il restringimento della carreggiata o l’istituzione del senso unico alternato, dove necessario.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno fino al 15 marzo la statale 14 “della Venezia Giulia” in tratti saltuari tra Venezia e Portogruaro e nella sola fascia oraria giornaliera 8 – 17, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Lungo la statale 51 “di Alemagna” i lavori inizieranno lunedì 4 marzo e termineranno il 16 marzo. Le attività riguarderanno il tratto fra Conegliano e Savassa, nel comune di Vittorio Veneto, dove la limitazione, anche in questo caso in vigore in tratti saltuari, sarà attiva nella fascia oraria 8 – 18, esclusi i festivi. Infine, fino al 30 marzo proseguiranno gli interventi fra Mogliano Veneto e Cordignano, lungo la statale 13 “Pontebbana”. La limitazione sarà in vigore dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda sempre massima prudenza alla guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.