Al volante con patente e assicurazione falsa: incastrato dalle telecamere

Sabato 5 settembre una pattuglia della Polizia locale del Corpo Intercomunale Postumia Romana in servizio di prevenzione in Viale della Repubblica, ha ricevuto dalla telecamera posizionata sopra il semaforo dell’incrocio con Via fontane, la segnalazione di una vettura con assicurazione scaduta.

Il conducente, un rumeno di 45 anni residente in provincia di Venezia, una volta fermatosi all’alt degli agenti, ha presentato loro un certificato di assicurazione e la patente di guida. Gli agenti si sono subito accorti che entrambi i documenti erano falsi e hanno provveduto a sequestrare la vettura, a sanzionare il conducente per guida senza assicurazione e senza patente e a denunciarlo all'autorità giudiziaria per il possesso della patente falsa. «Esprimo soddisfazione - dice Riccardo Sutto, comandante della Polizia locale del Corpo Intercomunale Postumia Romana - per il costante ed attento lavoro degli agenti nell'attività di controllo e prevenzione».