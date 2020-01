Un topo dentro le scuole elementari: classi spostate da 4 giorni al piano terra

«Siamo sicuri che abbia un senso tutto questo clamore?» A chiederselo è il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che dalla sua pagina Facebook ha risposto alle numerose polemiche scoppiate in questi giorni intorno alla scuola elementare Dall'Ongaro.

Lunedì mattina, 27 gennaio, è stato avvistato un topo al primo piano della scuola. La dirigente ha subito avvisato il Comune che ha mandato poco dopo la ditta per la disinfestazione. La ditta incaricata è intervenuta immediatamente lunedì mattina, mentre i bambini sono stati spostati, per precauzione, tutti al piano terra. Martedì mattina il topo è stato catturato. Nella stessa giornata i servizi veterinari hanno dichiarato che non c’è alcun protocollo da rispettare e hanno suggerito una normale pulizia. Alcuni bidelli erano in malattia e non sono potuti intervenire immediatamente. Per tranquillizzare la preoccupazione dei genitori, che nel frattempo è andata crescendo, la dirigente ha tenuto i bambini al piano terra e il veterinario si è reso disponibile ad effettuare un sopralluogo domani, venerdì 31 gennaio. La scuola organizzerà le pulizie in base ai suggerimenti che riceverà dal veterinario. Stando alle parole del sindaco, dunque, la situazione alla Dall'Ongaro potrebbe tornare alla normalità già da domani ma è più probabile che gli alunni del primo piano potranno fare ritorno in aula solo a partire da lunedì 3 febbraio, esattamente una settimana dopo l'avvistamento del topo finito sotto sfratto.