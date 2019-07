Traffico estivo sulle autostrade: bollino rosso per sabato 20 luglio

Bollino rosso per il traffico sulla rete autostradale del Nordest. Il fine settimana, infatti, si preannuncia decisamente caldo con transiti in aumento già dalla mattinata di domani, venerdì 19 luglio sia sulla A4 sia sulla A57 Tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni, con un’ulteriore intensificazione attesa per la serata. Il bollino rosso è riservato a sabato 20, con traffico più che sostenuto in entrambe le direzioni di marcia della A4, così come sulle corsie - in direzione Trieste - della A57, mentre sulla A23 il flusso interesserà soprattutto la carreggiata in direzione nodo di Palmanova. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 16,00. Bollino giallo – ovvero traffico intenso ma non congestionato – per domenica 21 luglio su entrambe le direzioni di marcia in A4, mentre in A57 il traffico sarà più sostenuto solo in direzione Trieste. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle sette del mattino alle 22,00. Autovie Venete ricorda agli utenti che nei tratti di cantiere lo stile di guida deve essere prudente e attento. I limiti di velocità sono più bassi e per i mezzi pesanti vige il divieto di sorpasso. Sempre meglio informarsi prima di partire, in ogni caso e verificare la situazione della viabilità. In presenza di traffico congestionato è meglio modificare il programma di viaggio, partendo magari più tardi o modificando l’itinerario. A disposizione degli utenti ci sono molteplici strumenti: dal sito www.infoviaggiando.it, alla app InfoViaggiando, all’account Twitter @Infoviaggiando al numero verde 800.99.60.99