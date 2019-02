La guardia medica "Quartier del Piave" trasloca il giorno di San Valentino

A seguito della riorganizzazione della sede amministrativa di Pieve di Soligo con lo spostamento degli uffici amministrativi al De Gironcoli, è previsto il ricollocamento nei locali rimasti liberi di altri servizi territoriali.

In particolare, al piano terra nei locali ristrutturati per accogliere la Medicina di Gruppo Integrata Quartier del Piave, sono stati ricavati anche i locali per accogliere la continuità assistenziale (ex Guardia Medica), ora ubicata nei Poliambulatori di Farra di Soligo. Il trasferimento del servizio di continuità assistenziale da Via dei Bert, Farra di Soligo a Via Lubin 16 Pieve di Soligo è previsto per giovedì 14 febbraio nella mattinata. Il servizio tornerà operativo per l’utenza nella nuova sede di Pieve già dalla serata di San Valentino.