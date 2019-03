Taxi sociale, a Preganziol un pulmino aiuta le persone in difficoltà

Una delle esigenze sempre emerse dal confronto fra cittadini, amministrazione, servizi sociali e associazioni di volontariato del settore è stata la necessità di poter usufruire di un servizio di trasporto per visite, terapie e controlli da parte di persone in stato di difficoltà o bisogno: esigenza emersa e palesatasi ancor più a seguito dell'attivazione dello sportello "In Con_tatto", che svolge servizio di segretariato sociale grazie a dei volontari presso il Circolo Ricreativo Anziani di Preganziol, presso il quale la stragrande maggioranza delle telefonate ha riguardato richieste in tal senso.

Per dare una importante risposta su questo fronte, l'amministrazione comunale ha scelto di attivare un bando pubblico, a seguito del quale è stato individuato il partner Anteas con cui è stata sottoscritta la conseguente convenzione. L'amministrazione ha quindi messo a disposizione un fondo di seimila euro (corrispondente a circa 10.000 km/anno) per garantire la gratuità del servizio ai cittadini residenti a Preganziol che siano nelle condizioni di poterne usufruire, non ponendo così filtri o ostacoli alle richieste dei cittadini, per i quali sarà sufficiente contattare il numero verde dedicato 800 379 340. Abbiamo scelto di partire con un servizio senza paletti e ostacoli per "dare sfogo" alle richieste e poter tarare ancor meglio le necessità effettive del territorio. Chiamando il numero verde almeno 4/5 giorni prima, i cittadini preganziolesi potranno usufruire gratuitamente del servizio di trasporto.